الجيش : إغلاق الجسور يتم بتوصية من ولاية الخرطوم

أوضح نائب رئيس هيئة الأركان الفريق ركن منور عثمان نقد، أن إغلاق الجسور من قبل الجيش في يوم الخميس، يتم بتوصية من ولاية الخرطوم، وأن القوات المسلحة تقوم بتأمين محيط القيادة لمنع وصول المتظاهرين اليها حتى لا تتهم بأنها تقف مع جهة ضد الأخرى.

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في سياق آخر نفى الفريق منور مزاعم تتحدث عن وجود خلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع، وقال إن الأخير كيان موجود ومؤسس بقانون وتابع للقوات المسلحة. واعتبر ما يدور حول هذا الخصوص بحسب صحيفة السوداني، بالحديث المدسوس لزرع الفتنة، مؤكداً أن الطرفين يعملان بتنسيق وفي كل المناطق التي توجد بها قوات مشتركة من الجيش والدعم السريع والشرطة والأمن.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)