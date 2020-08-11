والي كسلا يغادر الخرطوم الأسبوع القادم لمباشرة مهامه

التاريخ: 11-أغسطس-2020
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قال عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير الصادق آدم إن والي كسلا صالح محمد صالح عمار سيغادر الخرطوم إلى كسلا لمباشرة مهامه بداية الأسبوع القادم، بعد اكتمال مشاوراته مع الوزارات المختصة وترتيب الأولويات.
ونوه الصادق إلى أن ما يجري الآن في الخرطوم من مشاورات مع نظار شرق السودان من أجل تحقيق السلم الاجتماعي ودعم السلطة المدنية في الولاية والاستماع لوجهات نظر النظار والإدارات الأهلية لتحقيق أكبر قدر من التوافق السياسي والاجتماعي، ودعم الوالي المدني، وأضاف” “الاحتجاجات الحالية محاولة لقطع الطريق لوصول الثورة للولايات واستكمال هياكل السلطة المدنية”.
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية ستقوم بفرض هيبة الدولة لأي محاولات لتخريب السلم الاجتماعي لتحقيق أجندة النظام البائد، وأكد في ذات الوقت على أن حق الاحتجاج السلمي لمقاومة خيارات رئيس الوزراء وسياسات ولاة الولايات مكفول للجميع دون الإخلال بالسلم الاجتماعي وأمن البلاد وتحقيق أجندة جهات أخرى.
وأوضح الصادق بحسب صحيفة المواكب أن الوالي المكلف صالح محمد صالح: تم اختياره والياً لولاية كسلا وفق إجراءات اختيار الولاة المدنيين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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