عرمان: نتجه إلى السلام وتبقت مراجعة و توضيب فقط

كشف القيادي في تحالف الجبهة الثورية، ياسر عرمان، الأمين العام للحركة الشعبية شمال، أن ما تبقى من إستكمال مفاوضات سلام السودان، هو مراجعة و توضيب الإتفاق فى شكله النهائي و التأكد أن كل ما تم الإتفاق عليه موجوداً.

وأضاف عرمان ”،، (بالإضافة إلى قضايا الترتيبات الأمنية التى تحتاج إلى قرار سياسي أكثر منها إلى تفاوض).

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وأفاد بأن موسم الهجرة للسلام و إلى جوبا بعد وصول الوفد التشادى إلى جوبا، مبيناً أنه من المتوقع وصول وفدين على مستوى عال من بلدين مهمين من جوارنا الإقليمى إلى جوبا. كما توقع عرمان أن تصل وفود الحكومة على أعلى مستوياتها.

وتابع بالقول”كذلك حوار هام مع قوى الحرية و التغيير بجميع مكوناتها في جوبا”.

وأوضح عرمان بحسب صحيفة الوطن، إنه تجرى أطراف من المجتمع الدولي التحضير لقدوم مبعوثيها إلى جوبا، كما ستخاطب رئاسة الجبهة الثورية مؤتمر المانحين فى الرياض الذى وضع السلام كأولوية.

وأضاف عرمان في رسالته القصيرة “، (إننا نتجه إلى السلام و نترك الحرب خلفنا).

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)