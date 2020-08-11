أردول : شراء أسطول السيارات أتى في إطار الإصلاح المؤسسي

أكد الأستاذ مبارك أردول المدير العام للشركة السودانيه للموارد المعدنيه أن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي حول صفقة السيارات الجديدة لم يكن دقيقاً، مشيراً إلى أنه جاء في إطار الإصلاح المؤسسي فقد تم طرح العطاء والإعلان عنه عبر الصحف السياره وفقاً للإجراءات والضوابط المنظمه للشراء والتعاقد بوزارة الماليه الاتحاديه وكان ذلك قبل جائحة كورونا وكنت حينها نائباً للمدير العام ومن ثم تم إستكمال الإجراءات مؤخراً.

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وأضاف أردول بأن المبررات هي أن الشركة بها حوالي 420 موظفاً في مكتبها الرئيسي بالخرطوم و المكاتب الأخرى في الولايات وأكثر من 800 متعاقد في أسواق التعدين التقليدي المنتشرة في كل ولايات البلاد، والتي تزيد من أكثر من 70 سوقاً ، وأشار أردول إلى أننا وجدنا الشركه تقوم باستئجار عدد كبير من العربات لتغطية الحوجه للأسواق وكذلك لترحيل الموظفين من كل الفئات وحتى المأموريات الفنية والإدارية بمبالغ مهولة، وأكد بحسب صحيفة الوطن، بأن الخطوه تأتي في إطار ترشيد الموارد وتجويد الأداء ، وأن عملية الشراء جاءت لتمليك الدولة هذه الأصول وتوفير ما كان يصرف للايجار في بنود أخرى، وفي السياق كشف أردول بأن الشركة تصرف أيضاً مبالغ كبيرة لصيانة أسطولها القديم بمبالغ ضخمه وأكد بأنهم بصدد تأسيس ورشة صيانة مملوكة للشركة وأكد بأنهم يقومون حاليآ بإجراءات تعيين المختصين لها.

وجدد أردول حرص الشركه على التواصل مع الأجهزه الإعلاميه والصحفية لتمليك المعلومات وأن أبوابهم مشرعة لأخذ المعلومات من مظانها.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)