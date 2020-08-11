لجنة أمن هبيلا تناقش أحداث (خور الورل) مع الإدارة الأهلية

ناقش رئيس لجنة أمن محلية هبيلا العقيد الركن أمير محمد الحسن قائد الكتيبة (315) مشاة هبيلا مع قادة الإدارة الأهلية الأحداث التي وقعت مؤخراً بـ(خور الورل)، وأدت لإزهاق الأرواح ودمار المعدات، ووصف أمير الأحداث بالوخيمة وتنعكس سلباً على فشل الموسم الزراعي، وطالب بتحيكم صوت العقل لتجاوز العثرات وضمان استقرار المواطن. وبحسب صحيفة الصيحة، دعا أمير الإدارة الأهلية لضرورة تبليغ المواطنين باستقرار الأوضاع للحد من النزوح والاضطراب النفسي. Advertisements من جانبهم أكد قادة الإدارة الأهلية نشر الطمأنينة وسط المواطنين، منددين ومستنكرين للأحداث، وطالبوا بإجراء صلح شامل وكامل بين الرعاة والمزارعين عبر رؤية واضحة ومقنعة تخدم مصالح الطرفين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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