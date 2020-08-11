الإتحاد يتوجه للاعتذار عن المشاركات الخارجية بسبب التدخلات الحكومية

الخليج 365 :

على طريقة إثيوبيا وجنوب السودان بإعلان الغياب

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أكد مصدر مطلع في الاتحاد العام لكرة القدم، أن التدخلات الحكومية التي فرضتها وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي في السعي لتجميد تكوين اللجنة الخاصة بتأهيل الاستادات بعد موافقة المجلس السيادي، خاصة وأن السودان مهدد بعدم اللعب على أرضه لكثرة الملاحظات التي قدمها الاتحاد الأفريقي والفيفا، كذلك استصدارها قرار من لجنة الطوارئ لتعليق النشاط الرياضي بعد الموافقة السابقة للجنة، خاصة وأن الحياة عادت في كل مناحي السودان وخلت الكثير من ولاياته من الكورونا، برز اتجاه في الاتحاد للاعتذار رسميا عن المشاركات الخارجية بسبب التدخلات الحكومية لوزيرة الشباب والرياضة لدرجة الاجتماع مع مناديب أندية مهددة بالهبوط، وإصدار قرار بحسب بيان الوزارة استنادا لآراء أولئك المناديب..

غياب الاتحاد عن المشاركات الخارجية بحسب المصدر هو الخيار الأبرز على طاولة مجلس الاتحاد برئاسة شداد، وسيكون ذلك على طريقة جنوب السودان وإثيوبيا، وعدد من الاتحادات الأخرى لأسباب متفاوتة ليس من بينها التدخل الحكومي، وسيخصم الغياب من درجات الأندية السودانية في السجل النقطي التراكمي ما يعود بها سنوات كثيرة إلى الوراء في معاناة تضاف إلى معاناتها الراهنة.. مما يمكن ان يتسبب في تقليص عدد الاندية السودانية في المشاركات القارية خلال السنوات المقبلة، حيث يشارك السودان بأربع أندية ضمن ١٢ دولة يعتبر تصنفيها التراكمي هو الأعلى.

ويعتبر توفير العدالة أيضا من الأسباب التي تدعو الاتحاد للاتجاه الى الاعتذار عن المشاركة القارية خاصة في ظل عدم اكتمال الموسم مما يمنع تسمية ممثلين، وعدم اللجوء الى خيار التمثيل بأندية الموسم الماضي مما بشكل ظلما لأصحاب مراكز متقدمة في الترتيب قبل كورونا