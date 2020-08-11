والي الجزيرة: تسخير إمكانيات الولاية لعودة مشروع الجزيرةلسابق عهده

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد الدكتور عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة لدى لقائه اليوم بمكتبه الدكتور صديق عبد الهادي رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة على أن الفرصة مهيأة للنهوض بمشروع الجزيرة في ظل وجود قيادات ذات كفاءة عالية وخبرات وتخصص في العمليات الزراعية لتحقيق الأهداف المنشودة وتلبية تطلعات المواطنين بزيادة الإنتاج والإنتاجية وتحريك القطاع الصناعي

واعلن والي ولاية الجزيرة تسخير كل إمكانيات الولاية لعودة المشروع لسابق عهده ومواكبة التطور لقيادة الإقتصاد الوطني والمساهمه بفاعلية في نهضة الولاية عبر المسؤولية المجتمعية ومساهمات المزارعين الذين شيدوا الكثير من المشاريع الخدمية والتنموية في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والطرق.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة علي ضرورة تضافر الجهود وإحكام التنسيق والإلتزام بالموجهات الفنية والاستخدام الامثل للموارد في ظل توفر الإرادة من حكومة الولاية ومجلس الإدارة وإدارة المشروع والمزارعين لتحقيق الغايات المأمولة.