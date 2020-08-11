تقييم تجربةزراعة الأرز الهوائي التي تنفذها منظمة جايكا بالفاو

الخليج 365 :

وقف الدكتور حسن العبيد مدير متابعة وتقويم برنامج جايكا الخاص بزراعة الأرز الهوائي في السودان والدكتور الحاج عطوة تاج السر المنسق العام لزراعة الأرز الهوائي بالسودان والمهندسة نفيسة نوح محمد المدير العام لوزارة اﻻنتاج والموارد اﻻقتصادية بولاية القضارف في زيارة لمحلية الفاو اليوم وقفوا على تجربة زراعة الأرز الهوائي والتي تنفذها منظمة جايكا اليابانية تحت إشراف الإدارة العامة للزراعة المحلية .

و استمع الوفد الى تنوير من المشرفين الزراعيين عن مراحل زراعة الأرز الهوائي ووقفوا على التجربة على أرض الواقع بزيارة الحقول بالقرية ( ١٩).وأثنى الوفد على التجربة مقدما بعض الإرشادات التي بمكن ان يسهم في نجاح التجربة .

وأوضح مدير المتابعة وتقويم البرنامج نجاح تجربة زراعة اﻻرز الهوائي و إمكانية تعميمها على المستوى القومي مبينا أن التجربة شملت (١٠) ولايات بهدف تطوير زراعة الأرز بالسودان.

من جانبها أوضحت المهندسة نفيسة نوح مدير عام الانتاج والموارد الاقتصادية بالولاية ان الزيارة تهدف الى الوقوف على الموسم الزراعي عامة وتجربة الأرز الهوائي بصفة خاصة والتنسيق مع المحلية لإنجاح التجربة والتي أثبتت نجاحا في الموسم المنصرم.

وعقد الوفد اجتماعا مع إدارة الزراعة بالمحلية تمحور حول المسائل الإدارية ﻻنجاح الموسم .