عمر الجزلي طريح الفراش الأبيض بأمريكا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : لزم الإعلامي المعروف عمر الجزلي الفراش الأبيض بأحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية ، وذلك بسبب وعكة صحية ألمت به مؤخراً، إلا أنه بدأ في التعافي. وبحسب صحيفة السوداني أن الإعلامي عمر الجزلي غادر السودان إلى أمريكا منذ سنوات برفقة عدد من أفراد أسرته.

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