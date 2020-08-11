شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قال الفنان عاطف السماني إن علاقته بوسائل الإعلام علاقة وطيدة باعتبارها وسيلة جيدة التوصيل ومن خلالها يطل المطرب على جمهوره ولا يمكن الاستغناء عنها على الإطلاق، مشيراً إلى أن الفنان دائماً يحرص في إطلالته على تقديم الجيد والمميز على وسائل الإعلام التي يكون لها القدح المعلى في التوثيق للمبدع الحقيقي ولمسيرته الفنية وما يقدمه من عطاء ثر تنهل من معينه الأجيال القادمة. مشيراً بحسب صحيفة السوداني، إلى أنه دون الإعلام لا يسوى شيئاً وتكون المنظومة ناقصة ولا بد من الاقتران حتى تكون متكاملة والإعلام والفن هما وجهان لعملة واحدة هدفها التوعية وإرساء القيم الإنسانية والعاطفية والوطنية بين أفراد المجتمع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاطف السماني: الفنان دون الإعلام لا يسوى شيئاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.