خبير مالي يشيد بإنشاء بورصات السلع لتحقيق سلسلة القيمة المضافة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال الأستاذ عمرو زكريا عبده الخبير في صناعة الخدمات المالية إن أهمية إنشاء بورصات السلع ينظر إليها من منظور سلسلة القيمة المضافة، لزيادة قيمة السلع بالإضافة إلى اكتشاف الأسعار التي تتضمن وجود طرفي الطلب عبر تحسين عملية التواصل ورفع مستويات المعرفة المالية لمواجهة احتكار السلع أو رفع أسعارها، وتوسيع قاعدة المتعاملين في الأسواق وتحقيق العدالة لصغار المنتجين في توزيع المعلومات وحصر دور الوسطاء مما يحقق إصلاح المنظومة الاقتصادية. وأشار في تصريح له إلى أهمية بورصات المحاصيل لتقليل المخاطر على المنتجين وتحقيق الشفافية الكاملة عبر التخطيط الاستراتيجي لتحديد كميات الطلب المنتج من المحاصيل وجذب المزيد من رؤوس الأموال للأسواق السودانية بتوفير المعلومات لكافة السلع موضحا أن من الفوائد جذب المستثمرين الأجانب وتقريبهم من المنتجين عبر شركات الوساطة والتي تتيح المزيد من الوظائف للشباب وتحرك القطاعات الإنتاجية الأخرى في النقل والشحن مضيفا بتوفيرها للعملات الأجنبية وتحسين الأحوال المعيشية. ودعا زكريا الدولة إلى التعجيل في إنشاء بورصة الأعلاف والتي تعد أول بورصة مخصصة للأعلاف عالمياً ومنحها المزيد من الاهتمام الإعلامي الإيجابي لتحسين وجه السودان مبينا بحسب سونا، أن زراعة الأعلاف عملية سهلة ومستدامة وتعطي إنتاجاً بكميات ضخمة وتحقق أرباحاً عالية لصغار المنتجين طوال العام في مساحات صغيرة مؤكدا ارتفاع أسعار الأعلاف في البورصات العالمية مما يساهم في رفع دخول المزارعين. وأشار إلى ارتفاع طلب دول الخليج على الأعلاف خاصة (البرسيم) إلى قرابة 2.5 مليون طن سنوياَ وإمكانية استفادة السودان من موقعه الجغرافي لتزويد أسواق الخليج واحتكار صناعة الأعلاف في المنطقة .