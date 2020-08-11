جمارك مطار الخرطوم تحبط عملية تهريب جديدة لعملات أجنبية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
حققت شرطة جمارك مطار الخرطوم الدولي إنجازاً آخر خلال 48 ساعة وذلك باحباطها لعملية تهريب عملات اجنبية.
حيث تمكنت جمارك المطار من ضبط 12400يورو، و20 الف ريال سعودي، بجانب 50 الف دولار امريكي مخبأة بصورة احترافية داخل علب عطور، وفتائل صابون سائل، وداخل مواسير شنطة مع احد الركاب المسافرين وذلك بغرض تهريبها الى خروج البلاد، هذا وقد تم حجز العملات وفتح بلاغات ضد المتهمين وهما رجل وسيدة توطئة لتقديمهم للمحاكمة.
وفي تصريح لـ(سونا) أشاد العميد الفاتح دهب مدير إدارة جمارك مطار الخرطوم بالحس الأمني العالي لقواته، مؤكداً أن الجمارك وبما لديها من امكانيات تقنية حديثة وأجهزة كشف ومراقبة قادرة على تحقيق العديد من الإنجازات بتسريع حركة المسافرين مع الاحكام المتقن للرقابة.
واضاف العميد دهب “ان ذلك العمل ياتي في اطار تحقيق الاهداف الرامية لحماية الاقتصاد الوطني وسد الثغرات براً، جوا، وبحرا”، مشدداً على انهم فى شرطة الجمارك يقفون بالمرصاد لكل محاولات مخربي الاقتصاد الوطني.
يشار الى ان جمارك الخرطوم احبطت يوم امس الاول محاولة لتهريب 330 الف دولار امريكي، بجانب ضبط كميات كبيرة من الكريمات المحظورة.
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