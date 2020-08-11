شرطة شندي تضبط شبكة تتلاعب في اوزان السكر

الخليج 365 :

تمكنت الادارة العامة للشرطة الامنية بشندي من ضبط شبكة تعمل علي إعادة تعبئة جوالات السكر بالتلاعب في أوزان العبوات.

وتعود خلفية البلاغ حسب المكتب الصحفي للشرطة لتوفر معلومات عن نشاط لشبكة تقوم بالتلاعب في الأوزان حيث عمد افراد الشبكة علي انقاص العبوات بمقدار نصف كيلو للجوال زنة 10كيلو والجوال زنة 5كيلو وإعادة تعبئته وتوزيعه ,وفي اطار مراقبة انسياب السلع الاستراتيجيه وضمان وصولها للمستهلك تمكنت الشرطة الامنية من ضبط متهمين يقومون بتعبئة السكر بالأوزان 5 كيلو و 10 كيلو من جوالات سكر مستورد زنة 50 كيلو وعند مراجعة الوزن إتضح بان كل جوال ينقص نصف كيلو من الوزن الحقيقي والجوالات المستخدمة للتعبئة مخالفة للمواصفات حيث بلغ عدد الجوالات 134 جوال زنة 5كيلو وعدد 261 جوال زنة10 كيلو وعدد 2 ميزان وعدد 2 ماكينة خاصه بخياطة الجوالات وكميه من الخيوط وذلك بمخزن بسوق شندي مربع 4.

تم إقتياد المتهمين للقسم الاوسط شندي واتخاذ إجراءات بلاغ في مواجتهم بالرقم 270 تحت المواد 31/32 من قانون المواصفات والمقاييس والمواد 5/8/10 من قانون حماية المستهلك.