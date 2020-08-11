شعبة المخابز بولاية الخرطوم تكشف عن نقص حصة الدقيق ب(30) الف...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت شعبة المخابز بولاية الخرطوم عن نقص حصة الدقيق خلال يومي (الثلاثاء والاربعاء) الماضيين بحوالي (30) الف جوال من حصة الولاية.

قال الأمين العام لشعبة المخابز بولاية الخرطوم الباقر عبد الرحمن ابراهيم أن اصطفاف المواطنين امام المخابز نتيجة لنقص الدقيق ، لاسباب فنية تتعلق ببعض المطاحن، معربا عن أمله ان تعوض هذه الكمية المفقودة خلال الاسبوع الحالي.

وطالب الباقر بضبط سعر ترحيل الدقيق ليتوائم مع ما تم الاتفاق عليه لتوصيله الى المخابز في الوقت المناسب مع الاستفادة من أخطاء الماضي، خاصة وأن شركة الخرطوم للأمن الغذائي ارتبط أسمها بالنظام السابق بعمليات فساد في استيراد دقيق.

وأكد اهمية إعطاء أولويه قصوي لضبط مدخلات انتاج الخبز في ظل تكثيف الرقابة علي أوزانه، وقال إن المرجعية في اختيار مخابز لتلبية احتياجات المطاعم من الخبز التجاري هي شعبة المخابز وفق ضوابط وزارة التجارة والصناعة ولاية الخرطوم وذالك بغرض الرقابة.