مجلس إدارة مشروع الجزيرة يدعو لمعالجة الوضع القانوني بالمشروع

الخليج 365 :

شدد الدكتور صديق الهادي رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة علي ضرورة معالجة الوضع القانوني للمشروع ومعالجة الفساد في إدارة الري .

وأعلن رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة ذلك لدي مخاطبته صباح اليوم برئاسة المشروع ببركات الإحتفالية التي نظمها تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بالتعاون مع تنسقيات لجان المقاومه علي شرف إستقبال دكتور صديق الهادي رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة تحت شعار (الجزيرة مفتاح التنميه ومعا من أجل عودة المشروع لسيرته الأولي).

وأكد الدكتور صديق الهادي على أهمية تحديد أطراف المشروع ومهامها مشيراً للأدوار التي إطلع بها المزارع في ظل غياب الإداره لافتا إلي أن قضية الري من أهم أولويات الإدارة بجانب التمويل من البنك الزراعي وتعهد بتوفير فرص عمل للشباب وأن تنال المرأة حقها في التوظيف بالمستوي الذي يليق بادائها وتميزها ,مؤكداً أن معالجة مشاكل المشروع الآنيه لا تتأتي إلا بنبذ الخلاف والعمل تحت حزب وآحد هو حزب مشروع الجزيرة.

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من جانبه أعلن الأستاذ عثمان عابدين أمين عام حكومة ولاية الجزيرة ممثل الوالي إستعداد حكومه الولاية للتعاون مع إدارة المشروع من أجل النهوض به وإعادته لسيرته الأولي قاطرة للإقتصاد الوطني متمنيا للإدارة الجديده التوفيق في حل جميع مشاكل المشروع.

فيما دعا ممثل محافظ مشروع الجزيرة لضرورة التنسيق بين كل شركاء الإنتاج بالمشروع من أجل إحداث نهضة شامله بالمشروع وتحقيق التوسع الراسي والافقي. وإستعرض بله محمد سكرتير تحالف المزارعين المشاكل الآنيه للمشروع فيما يختص بمحاسبة كل المتورطين في إنهيار وتدهور المشروع وإصلاح منظومه الري وإرجاعها لإدارة المشروع إضافة لإلغاء كل منظومة القوانين التي عطلت المشروع وإقرار قانون منصف وأشار لتعويل قطاعات المزارعين علي الإدارة الجديده للنهوض بالمشروع وتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية للمزارعين ورفع مستواهم المعيشي.

ونادي المهندس عبد القيوم أحمد ممثل تجمع المهندسين الزراعين بضرورة تكوين أجسام تمثل المزارعين وإلغاء قانون 2005م والعمل بقانون 1984م وتحسين بيئة العمل للعاملين بالغيط وإعادة النظر في الهيكل الوظيفي.