إرتفاع جديد للدولار وترقب حذر في معاملات البيع والشراء بالخرطوم

الخليج 365 : واصلت أسعار الدولار والعملات الأجنبية رحلة الصعود بالسوق السوداء في افتتاح معاملات اليوم الثلاثاء 11 اغسطس 2020م. وقال متعاملون في سوق النقد الأجنبي أن كثير من التجار يتعاملون في الفترة الصباحية بحذر كبير في عمليات البيع والشراء انتظاراً لما ستسفر عنه الساعات القادمة. وقال أحد التجار الذين هاتفتهم (الانتباهة أون لاين) صباح اليوم أنه يتم تداول الدولار بـ (149,50) جنيه، الريال السعودي (41) جنيهاً، الدرهم الإماراتي (43) جنيهاً، اليورو (163) جنيهاً، الجنيه الإسترليني (182) جنيهاً، الريال القطري (41.10) جنيه، الجنيه المصري (9.50) جنيه.

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