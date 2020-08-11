آمون كان هناك».. اكتشاف معبد فرعوني جديد فى السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد موقع “ميديا لاين” الأمريكي، أن بعض الحفريات في منطقة دانجيل، الواقعة بالقرب من النيل في ما يعرف الآن بوسط السودان، كشفت عن معبد لم يكن معروفًا من قبل في القرن الأول الميلادي مخصص للإله آمون.

وتم اكتشاف آثار الحكام الأوائل هناك في كنز يتضمن تمثال الفرعون الكوشي الشهير تهارقو، هذا هو أحد الاكتشافات العديدة في Dangeil التي تلقى ضوءًا غير متوقع على التاريخ الإفريقي من العصور القديمة إلى العصور الوسطى وما بعدها.

وأكد الموقع أن الدكتورة جولي أندرسون هي المسئولة عن تنسيق المجموعات السودانية والنوبية في المتحف البريطاني، ويتم التنقيب في العديد من المواقع في مصر والسودان منذ عام 1987، وتشمل اهتماماتها البحثية الحياة اليومية والثقافة المادية في وادي النيل والصحاري المحيطة.

ومنذ عام 1997، شاركت في إدارة الحفريات الأثرية في السودان مع الهيئة الوطنية للآثار والمتاحف (NCAM) في منطقة بربر العبيدية، ويتركز عملها الميداني الحالي على موقع Dangeil، والذي يقع على بعد حوالي 350 كيلومترًا شمال الخرطوم، حيث تجري أعمال التنقيب في معبد آمون الكبير، ومحيط التيمنوس والمقبرة المرتبطة به.