غدا الاربعاء.. انطلاق اعمال مؤتمر أصدقاء السودان في الرياض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ينعقد اسفيرياً غداً الأربعاء (12 أغسطس 2020م) بالعاصمة السعودية الرياض مؤتمر أصدقاء السودان في اجتماع يعد التاسع، ضمن سلسلة اجتماعات أصدقاء السودان التي بدأت أواخر العام ٢٠١٩.

ويفتتح المؤتمر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ويناقش المؤتمر عملية السلام بمشاركة حركات الكفاح المسلح، كما يُناقش مخرجات مؤتمر شركاء السودان الذي انعقد مؤخراً بالعاصمة الألمانية برلين.

ويخاطب المؤتمر عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي، إضافة إلى ممثلين من حركات الكفاح المسلح.

أعلنت الحكومة الانتقالية في السودان عن انعقاد مؤتمر “أصدقاء السودان” بالعاصمة السعودية الرياض، غدا الأربعاء، ضمن دورته التي بدأت أواخر العام 2019.

وقال مجلس الوزراء السوداني، إن المؤتمر يناقش عملية السلام بمشاركة حركات الكفاح المسلح ومخرجات مؤتمر شركاء السودان الذي انعقد مؤخراً بالعاصمة الألمانية برلين.

وأشار إلى أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود يفتتح المؤتمر، مشيرا إلى أن عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي ورئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك، بالإضافة إلى وساطة دولة جنوب السودان وممثلين من حركات الكفاح المسلح سيلقون كلمة هلال المؤتمر.

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وكان وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية عمر قمر الدين قد قال الشهر الماضي، إن السعودية ترغب في استضافة مؤتمر أصدقاء السودان لدعم جهود السلام.

وأكد قمر الدين، حينها، أنه ناقش مع السفير السعودي لدي الخرطوم علي حسن بن جعفر، أهمية تنسيق الجهود بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر وضرورة تفعيل الميثاق المبرم بينهم.

ويوم الاحد الماضي ناقش سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر مع سفير اليابان بالخرطوم ريوتشي هوريى ترتيبات اجتماع مجموعة (أصدقاء السودان)، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية غدٍ الاربعاء (الثاني عشر من اغسطس الجاري) عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

وقد أشاد السفير ريوتشي هوريي بجهود المملكة الواضحة في دعم استقرار السودان ودعمها المباشر لقضاياه في كافة المحافل الدولية؛ مبيناً حرص بلاده على المشاركة الفاعلة في الاجتماع المقبل، وبحث أوجه التعاون والتنسيق الكفيل بدعم العملية الإقتصادية في السودان.

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان، علي بن حسن جعفر، أن استضافة المملكة لاجتماع مجموعة أصدقاء السودان، تأكيد لحرص المملكة على استقرار السودان وتحقيق السلام و الاستقرار الاقتصادي لشعبه.

يحظى الاجتماع المرتقب الذي تستضيفه الرياض بمشاركة دولية واسعة، بجانب عدد من الأطراف السودانية، وعلى رأسها الجبهة الثورية، ويتوقع أن يدفع الاجتماع بمسار عملية السلام التي تجرى مفاوضاتها في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان.