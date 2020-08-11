شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال أحد نزلاء السجن الرئيسي في العاصمة الصومالية مقديشو في تصريح لوكالة “رويترز”، إن أصوات إطلاق نار سمعت داخل السجن، اليوم الاثنين.

وأضاف نزيل السجن واسمه محمد نور: “سمعت صوت إطلاق النار من داخل عنبر الزنازين المركزي.. أنا في غرفة منفصلة ولا أدري ماذا يحدث”.

وأكد ضابط شرطة كبير طلب عدم ذكر اسمه الواقعة دون أن يقدم أي تفاصيل. رويترز

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق نار كثيف داخل السجن الرئيسي بالعاصمة الصومالية مقديشو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.