مبادرة الخلاص بالقضارف لاصلاح هيكلة قوى التغيير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دفعت مبادرة الخلاص بولاية القضارف بمبادرة لاصلاح هيكلة قوى الحرية والتغيير بحيث تستوعب كل القوى الثورية أو معظمها.

وقالت المبادرة في رؤيتها التي تحصلت (الجريدة) على نسخة منها :جسم (قوى إعلان الحرية والتغيير) الذي تشكل في يناير ٢٠١٩ كان مقبولا آنذاك ، إذ أنه نشأ ليلحق بركب الشعب السوداني المتقدم لكن بعد مرور أكثر من عام ونصف، لم يعد هذا التحالف معبرا عن الثورة بذات درجة البدايات، لأنه لم يسع للتوسع لتستظل بمظلته القوى الثورية في قرى السودان ومدنه.

ورأت مبادرة القضارف للخلاص أن ذلك يتطلب تمثيل لجان المقاومة وتمثيل الأقاليم، واقترحت تمثيل هذه القوى في المجلس المركزي القومي والتنسيقية القومية بأن يتم إضافة الكتلة السادسة لقوى إعلان الحرية والتغيير وهي كتلة لجان المقاومة،على ان تكون الكتل هي: تجمع المهنيين السودانيين، تجمع القوى المدنية، لجان المقاومة، تحالف قوى الإجماع، نداء السودان، التجمع الاتحادي.

ويتم التمثيل عبر الكتل الستة باعتماد ممثلين اثنين من كل كتلة ليصبح مجموعها 12وطالبت بتمثيل المجالس المركزية الولائية في المجلس المركزي القومي بممثل واحد من كل ولاية و تمثيل الأجسام خارج الكتل بممثل واحد أو يزيد حسب القوى الثورية التي ستنضم.

وأوضحت أن تمثيل لجان المقاومة هو تصحيح لخطأ كبير باستبعادهم من المشهد التفاوضي وما تلا ذلك، وذكرت لجان المقاومة هي الأقرب إلى نبض الثورة، وبوجودها يمكن أن يتم تصحيح كثير من الأخطاء.

واقترحت أن يتم تمثيل كل كتلة بشخصين فقط وبررت ذلكحتى لا يحدث ترهل بالمجلس المركزي. ولا تحتاج الكتلة لممثلين كثر لأن الكتلة لها برنامج حد أدنى يجمعها ولها خط سياسي واحد أو هكذا يجب أن يكون الأمر.

ورأت أنه عندما يتم تمثيل الولايات في المجلس المركزي في الخرطوم، سيسهل ذلك تمثيل المحليات في المجلس المركزي الولائي، وأردفت وبذا تكون الحرية والتغيير تمثل السودان بدرجة كبيرة.

وفندت مخاوف البعض من أن تمثيل الولايات قد يأتي بممثلين لهم انتماء سياسي واحد ومن ثم يؤثرون في اتخاذ القرار لمصلحة انتمائهم ، وذكرت نرى أن هذه المشكلة ليست حصرا على ممثلي الولايات وإنما تشمل ممثلي تجمع القوى المدنية و تجمع المهنيين ولجان المقاومة بل وحتى ممثلي التحالفات السياسية.

واقترحت المبادرة لحل هذه المشكلة أن يكون التمثيل دوريا، ويتم ضبطه بلائحة، وتمليك محاضر اجتماعات المجلس المركزي لـ ق ح ت في الولايات وللكتل والأجسام حتى يطمئنوا لأن ممثليهم يسيرون وفقا لموجهاتهم .

وتابعت بل يجب أن يكون اجتماع المجلس المركزي هو محصلة لاجتماعات مكوكية للقوى الثورية في كل أنحاء السودان، ليعكس ممثلوها رؤى القوى الثورية وليس آراء شخصية لقيادات منبتة من قواعدها.

وشددت على تطهير قوى إعلان الحرية والتغيير من الكيزان المدسوسين والانتهازيين بإجبار كل القوى بأن تدفع إلى التحالف بالعناصر الصلبة، وليس العناصر محل الشك، حتى لا تكون مكونات الحرية والتغيير هي حصان طروادة لدخول الفاسدين الذين يخربون الجسم الثوري من داخله، ويمررون خطوط الثورة المضادة كما يحدث في الوقت الراهن .

وطالبت كل القوى الثورية أن ترتفع إلى مستوى المسئولية، ومستوى الثورة السودانية، بإعلاء شأن الوطن، والابتعاد عن النزعات الحزبية الضيقة والصراعا ت غير المجدية، للعبور بالوطن إلى رحاب الدولة المدنية وتحقيق شعار الثورة حرية سلام وعدالة.