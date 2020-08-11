وفد يونيتامس يناقش قضايا كسلا وحوجتها للدعم الفني واللوجستي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بحث وفد المقدمة للبعثة الأممية ” “يونيتامس” ، الاثنين بولاية كسلا، قضايا الولاية وحوجتها للدعم الفني واللوجستي.

واستقبل والي كسلا المكلف أرباب محمد الفضل، وفد المقدمة للبعثة الأممية الجديدة للسودان (“يونيتامس”) برئاسة ستيفن سيكوارا، إلى جانب ممثلين لوزارة الخارجية وجهاز المخابرات العامة.

وبحث الوفد الأممي خلال الاجتماع المشترك مع لجنة أمن الولاية بحضور عدد من جهات الاختصاص بالولاية، كل الهموم والقضايا التي تخص الولاية وما تحتاجه من دعم فني ولوجستي وتدريب للكوادر، خاصة المجالات التي تدخل في السلم المجتمعي ودعم التحول الديمقراطي بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وأوضح رئيس وفد البعثة الأممية ستيفن سيكوارا أن الغرض من زيارة الولاية التفاكر والتشاور مع سلطات الولاية حول إنفاذ أهداف البعثة الجديدة التي تعتبر استكمالاً لدور البعثات الأممية الموجودة في السودان بالإضافة للتفاكر حول ما تحتاجه الولاية من الدعم الفني واللوجستي للأمم المتحدة في ظل اختلاف حوجة ولاية كسلا عن الولايات الأخرى.

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وأوضح الوالي بالإنابة أن الاجتماع تطرق للقضايا المهمة بالولاية والتي منها القضايا الحدودية وضرورة تقديم الدعم الفني وتدريب الأجهزة العسكرية للقيام بدورها في مجال مكافحة الجريمة قبل وقوعها.

واستعرض الوالي، فكرة أن يكون هنالك مقرٌ دائمٌ للبعثة بالولاية حتى تكون على مقربة من الأحداث والجهات التنفيذية والإدارية دون الذهاب إلى الخرطوم، مؤكداً أن ولاية كسلا ستكون هي البداية للبعثة، مُعرباً عن تقديره للحكومة الاتحادية في إعطاء ولاية كسلا هذه الفرصة التي تخدم المواطن وتكون إضافة لما تقوم به الولاية وأجهزتها المُختصة في خدمة المواطن من خلال كيفية بناء السلم المجتمعي ومشروعات رفع الدخل وتقليل الفقر دعماً للأسر وزيادة الإنتاج.

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