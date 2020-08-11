الناظر ترك يحذر من التعنت في اختيار والي بديل لكسلا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حذر الناظر ترك الحكومة الاتحادية من مغبة مالات التوتر القبلي بشرق السودان مناشدا الحكومة بعدم التعنت في اختيار والي بديل لكسلا سنلجأ لشركاء السلام والمجتمع الدولي وقال ترك غداة مأدبة العشاء بدار حزب الأمة بامدرمان علي شرف زيارة وفد الشرق رفضهم لمسار الشرق وقال إن المسار وعمار وجهان لعملة واحدة واتهم ترك جهات وصفا إياهم بالخونة والماجورين وعملاء المؤتمر الوطني الذين تسلموا وظائف دون المرور بلجنة الاختيار. هم الذين قاموا بصياغة البيان المفبرك وجدد ترك تمسكه بوحدة البلاد وقال تحركهم حرصا على تماسك النسيج الاجتماعي ونبذ التفلتات التي ظهرت هنا وهناك بالولاية وراح ضحيتها نفر كريم من أبناء الوطن وعدد ترك اسباب رفضهم لتولي عمار قال إن كسلا ولاية حدودية تجابه العديد من المشاكل بسبب موقعها وعدم تمتع عمار بالخبرة والدراية بمفاصل الولاية وجغرافيتها .

وعلي ذات السياق نعي حزب الأمة القومي الفترة الانتقالية الإضرابات والأزمات التي عمت كل معظم ولايات السودان بما يؤكد هشاشة القيادة وعدم مقدرتها بالمضي قدما بالفترة الانتقالية الي مرحلة الانتخابات وقال نائب الأمين العام لحزب الأمة القومي برمة ناصر أن الحزب يسخر كل إمكانياته للمجلس الاعلي لنظارات البجا الذين يقفون سدا منيعا لحماية السودان عند البوابة الشرقية .

وقال أحمد علي بيتاي أن المشكلات التي يعاني منها الشرق هذه الأيام مارستها الإنقاذ وقال لجانا للاعتصام وقفل العقبة عندما لم نجد إذنا صاغية . وقال الأمة القومي رسم لنا طريق الخلاص والحلول للتمسك بمواقفنا وجدد وقفهم خلف ترك .

فيما اشاد الواثق البرير نائب الأمين العام للحزب الأمة القومي بنضالات البجا على مر التاريخ . الجدير بالذكر أن مأدبة العشاءجمعت قيادات نافذة بشرق السودان علي رأسهم مبروك مبارك سليم وموسي محمد احمد وبابكر دقنة وعثمان سليمان.

الوطن