اتحاد الكرة يخاطب المفوضية رسمياً لتفتيش أمواله

خاطب الاتحاد السوداني لكرة القدم عبر الأمانة العامة المفوضية الاتحادية لهيئات الشباب والرياضة، وفقاً لتوجيه رئيس الاتحاد، واستناداً إلى المادة (19-د) من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2016 الساري حالياً، يطلب الاتحاد إرسال وفد من المفوضية لتفتيش أمواله، وذلك في إطار الشفافية وتمليك المعلومات للرأي العام.

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وبحسب صحيفة السوداني الدولية، تم إرسال الخطاب ممهوراً بتوقيع الدكتور حسن أبو جبل الأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)