ناظر عموم الهدندوة: على “حمدوك” سحب صالح عمار

التاريخ: 11-أغسطس-2020
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قال ناظر عموم قبائل الهدندوة محمد الأمين ترك لمصادر إذا كان رئيس الوزراء حمدوك حريص على استقرار وتنمية كسلا فعليه عدم التمسك بتعيين صالح عمار والياً لكسلا، وتابع” إذا كان تعيينه فتنة فعليه أن يتنازل، فدماء الوطن غالية، وقال: الحل في يد حمدوك.
ونوه ترك بحسب صحيفة السوداني الدولية، إلى أن قوى الحرية والتغيير بكسلا أدخلت نفسها في صراع قبلي مع المكونات القبلية في كسلا، ونفى ترك رفضهم لصالح، على أساس قبلي.
وقال ترك: لم نرفض صالح من أجل قبيلته، ولكن لأن خبراته ضعيفة ولا يملك ملفاً أو خبرة إدارية، وأشار إلى أن قوى الحرية هي من تتمسك بالقبلية والدليل على ذلك تعيينها لوالي القضارف من مكون صالح عمار نفسه وبهذا يكون هنالك واليان للشرق من قبيلة واحدة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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