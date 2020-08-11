العثور على جثث لمفقودي (فض الاعتصام) مقبورة بنهر النيل

يغادر فريق من لجنة تحقيق اختفاء الأشخاص (مفقودي فض الاعتصام)، وهيئة الطب العدلي اليوم (الثلاثاء) إلى ولاية نهر النيل، لنبش ثلاثة جثامين يرجح أنها لمفقودي القيادة العامة، كان قد عثر الأهالي على جثثهم طافية في مياه النيل – يوليو من العام الماضي- وقبروهم بواسطة الشرطة والنيابة.

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وقال مصدر بحسب صحيفة السوداني، إن اللجنة حققت حول الجثامين الثلاثة وفقا للمعايير الدولية للمفقودين، ورجحت بنسبة كبيرة أن تكون لمفقودي فض الإعتصام، وأمرت بنبش الجثامين لتشريحها وأخذ عينات وراثية بغرض مطابقتها مع عينات مأخوذة مسبقاً من ذوي المفقودين.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)