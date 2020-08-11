اتحاد “المدارس الخاصة” يدعم مركز كنترول وتصحيح شهادة الأساس مالياً

قدم وفد من لجنة تسيير اتحاد المدارس الخاصة بمحلية جبل أولياء دعماً مالياً مساهمة لمركز كنترول وتصحيح امتحانات شهادة الأساس بالولاية.

وكان في الاستقبال عضو اللجنة العليا لامتحانات شهادة الأساس بالولاية عمار يوسف والطاقم الإداري بالمركز وممثل لجنة المعلمين ومدير التعليم الخاص، وأشارت أمين مال لجنة التسيير بالمحلية آسيا بشير إلى أن الخطوة تأتي في إطار علاقة التكامل التي تربط بين التعليم الحكومي والخاص.

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وأعلن أمين الشؤون الاجتماعية والعضوية بلجنة تسيير المحلية، مرتضى عوض بحسب صحيفة السوداني الدولية، أن الدعم سيتواصل للمركز من أجل الإيفاء بالمطلوبات التي تعين الكنترول والمصححين على أداء مهامهم.

و”الأحد” أعلنت وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم عن انطلاق أعمال تصحيح شهادة الأساس في (7) مراكز بمعدل مركز لكل محلية وبمشاركة (2032) معلماً ومعلمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)