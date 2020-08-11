وفاة 6 مواطنين وإنهيار 500 منزل بالسيول والأمطار بالجزيرة

لقي ستة مواطنين مصرعهم وطال التدمير 10 قري وانهار اكثر من 500 منزل من جراء السيول والأمطار الغزيرة التي تأثرت بها أجزاء كبيرة من ولاية الجزيرة امس بكل من محليات جنوب الجزيرة والمناقل القرشي.

وكشف الدكتور نجم الدين الأمين المدير العام لوزارة التخطيط العمراني ورئيس لجنة طوارئ الخريف عن الجهود التي تقودها حكومة الولاية لدعم وإيواء المتضررين وتقديم المساعدات اللازمة لتجاوز هذه الظروف الطارئة وذلك عبر التنسيق المحكم لشركاء اللجنة المتمثلين في هيئة مياه الجزيره وإدارة الكهرباء والري ومشروع الجزيرة والهلال الأحمر وديوان الزكاة ووزارة الصحه وأعضاء لجان المقاومه علي مستوي رئاسة الولاية والمحليات .

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ولفت لإنشاء أكثر من 17 طريقا داخل القري الأكثر تأثرا بجانب توفير الخيش لتقوية الجسور وتفعيل نقاط الارتكاز لقوات الدفاع المدني علي طول شريط النيل الأزرق داعياً المواطنين بحسب صحيفة الدار، لأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول حفاظا علي أرواحهم وممتلكاتهم والعمل علي تنظيف وتطهير مجاري المياه بالأحياء حتي لا يؤدي تراكم المياه لكارثة صحية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)