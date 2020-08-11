ود لبات: كتابي عن مفاوضات “الحرية والتغيير” مع المجلس العسكري تعرض لقرصنة

التاريخ: 11-أغسطس-2020
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قال الموريتاني محمد ود لبات وسيط الاتحاد الأفريقي في المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير التي أفضت لتوقيع الوثيقة الدستورية وتشكيل الحكومة الحالية إن الكتاب الذي أعده عن تفاصيل تلك المفاوضات تعرض لقرصنة من عدة جهات لافتاً إلى أنه وجه المستشار القانوني لاتخاذ إجراءات في مواجهة من أقدم على هذه الخطوة.
وبحسب صحيفة السوداني الدولية، يتوقع أن يثير كتاب ود لبات جدلاً كبيراً في الساحة السياسية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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