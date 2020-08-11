هيئة الدفاع تزور موقوفي انقلاب الانقاذ

التاريخ: 11-أغسطس-2020
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تقدم عدد من محامي هيئة الدفاع الموقوفين من رموز انقلاب الانقاذعلى رأسهم الرئيس عمر حسن احمد البشير وبكري حسن صالح وعبد الرحيم محمد حسين وعدد من العسكريين والمدنيين بطلب الى قاضي المحكمة مولانا عصام محمد ابراهيم بطلب لمقابلتهم بالسجن الاتحادي بكوبر.
وردت المحكمة على الطلب بحسب صحيفة الدار، بالسماح لهيئة الدفاع بمقابلة موكليهم من الموقوفين على ذمة بلاغ انقلاب “30” يونيو للتواصل معهم حول موقفهم القانوني وكذلك تقديم الطلبات لادارة السجن في حالة احتياج اي نزيل من رموز الانقلاب للعلاج لان ذلك حق يكفله القانون لاي نزيل بالسجون السودانية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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