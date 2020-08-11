التاريخ: 11-أغسطس-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أكدت الإدارة العامة للدفاع المدني ولاية الخرطوم، أن وضع الأمطار والفيضانات لهذا العام يعتبر كارثياً مما يستوجب على المواطنين التبليغ الفوري والسريع. Advertisements وقالت مديرة الإعلام بالإدارة الرائد شرطة مياسر أحمد لمصادر إن الوضع يستدعي ترحيل المواطنين من مناطق مرابيع الشريف وقري العيلفون قبل حدوث الكارثة، وأضافت بأن الفيضانات تسببت في انهيار (300) منزل انهياراً كلياً. وحذرت مياسر بحسب صحيفة الصيحة، من خطورة الأوضاع في عدد من الولايات، منها سنار ونهر النيل مما استوجب التدخل السريع والفوري للدفاع المدني والشرطة بأعلى قياداتها ووزارة الداخلية، وأوضحت أن الإمكانات مازالت ضعيفة مقارنة بالعام 1988م، وأن العام الحالي أفضل بقليل من إمكانات العام (88). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني يدعو لترحيل مواطنين من بعض المناطق قبل “الكارثة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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