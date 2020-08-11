تفجير ضخم يستهدف قافلة عسكرية أمريكية على الحدود بين العراق والكويت

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وقع تفجير، مساء اليوم الاثنين، استهدف قوات أمريكية بالقرب من معبر على الحدود بين العراق والكويت، بحسب ما كشفت عنه مصادر أمنية عراقية.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المصادر قولها، إن الانفجار الذي وقع بين الدولتين العربيتين، نجم عن استهداف “جماعة مسلحة” لقافلة عسكرية أمريكية.

وأضافت المصادر، أن الجماعة المشار إليها، هربت عبوة ناسفة إلى قرب قافلة تحمل عتادا للجيش الأمريكي، قرب الحدود مع دولة الكويت.

أشارت رواية مبكرة لـ”رويترز” حول الخبر إلى أن التفجير استهدف قاعدة أمريكية على الحدود بين البلدين، لكن الصحيح أنه استهدف قافلة للجيش الأمريكي.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، أمس الأحد، بأن تفجير استهدف رتلا ينقل معدات للتحالف الدولي ضد الإرهاب، في محافظة ذي قار، جنوب العراق.

وأوضحت الخلية، في بيان تلقته مراسلة “سبوتنيك” في العراق، أن التفجير جاء عبر عبوة ناسفة استهدفت رتل مدني ينقل معدات للتحالف الدولي على الطريق الدولي في محافظة ذي قار، جنوبي البلاد.

وتعرضت سيارات ومواقع للتحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب، لهجمات وقصف صاروخي على يد مجهولين طيلة الأشهر الماضية.

وشهدت المحافظات العراقية المحررة، لاسيما صلاح الدين، وأجزاء من كركوك، وديالى، ونينوى، والأنبار، شمالي وغربي البلاد، مؤخرا، تفجيرات وهجمات إرهابية شنتها عناصر الخلايا النائمة لتنظيم “داعش” الإرهابي، متسببة بمقتل وإصابة العشرات من المدنيين، والمنتسبين في الأجهزة الأمنية.