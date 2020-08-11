ترامب يكشف تفاصيل “اللحظات المرعبة” بعد إطلاق النار خارج البيت الأبيض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، (مساء الاثنين الثلاثاء)، تفاصيل الدقائق المرعبة بعد إطلاق نار خارج البيت الأبيض.

كان الرئيس الأمريكي غادر فجأة غرفة كان يعقد بها إفادة صحفية بالبيت الأبيض وسط حراسة من عناصر جهاز الخدمة السرية، بعد قليل من وقوع إطلاق نار خارج السور المحيط بالمجمع.

وعاد ترامب إلى الغرفة ذاتها بعد دقائق ليكشف تفاصيل ما حدث.

وقال الرئيس الأمريكي، إن “جهاز الخدمة السرية أطلق النار على شخص وأنه نُقل إلى المستشفى”.

وأضاف أنه فهم أن المشتبه به كان مسلحا.

وتابع ترامب، “لقد وقع إطلاق نار خارج البيت الأبيض… الأمر تحت السيطرة التامة فيما يبدو… لكن كان هناك إطلاق نار فعلي، وشخص ما نُقل إلى المستشفى. لا أعرف حالته”.

وأكد أن إطلاق النار كان قريبا من حافة السور الخارجي للبيت الأبيض. مشيرا إلى أنه “لم يُصب أحد آخر في إطلاق النار. وأشاد برد فعل الخدمة السرية، وقال إن الجهاز سيحصل على مزيد من التفاصيل لاحقا”.

ومضى يقول للصحفيين “ليس هناك تفاصيل، لقد اكتشفنا الأمر للتو”.

وقال جهاز الخدمة السرية المكلف بحماية الرؤساء الأمريكيين والبيت الأبيض على تويتر، “التحقيق جار مع ضابط بجهاز الخدمة السرية شارك في إطلاق النار.. نُقل شخص وضباط من الجهاز إلى مستشفى محلي.. لم يجر اختراق مجمع البيت الأبيض في أي وقت خلال هذه الواقعة، ولم يتعرض أي من المعنيين بالحماية للخطر”.

وأبلغ الرئيس الجمهوري الصحفيين بأنه نُقل إلى المكتب البيضاوي خارج غرفة الإفادة بعدما غادرها على عجل وسط حراسة أفراد جهاز الخدمة السرية التابع لوزارة الأمن الداخلي، والمكلف بحماية الرؤساء الأمريكيين والبيت الأبيض.

وبعد مرور دقائق على بداية الإفادة، اقتاد أفراد من الجهاز ترامب خارج الغرفة دون تفسير لذلك الإجراء.

وأُخرج كذلك وزير الخزانة ستيفن منوتشين ومدير مكتب الإدارة والميزانية روس فوت من الغرفة قبل أن يُغلق بابها.