عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 11 اغسطس 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

القوات المسلحة: مهمتنا حماية البلاد وهناك فرصة لتأسيس حكم ديمقراطي

تأجيل الجلسة الخاصة بمحاكمة منفذي انقلاب يونيو 1989

مؤتمر أصدقاء السودان ينعقد الأربعاء بالعاصمة السعودية الرياض

اليونسيف: نسبة الوفيات بكورونا فى السودان الأعلى في المنطقة

السياسي

الحرية والتغيير» ترفض مشروع الموازنة المعدلة

الحرية والتغيير: تعديلات الموازنة تزيد الأعباء على المواطن

توقف صادر الماشية والوزير يحّمل «البواخر المسؤولية

وزير الداخلية: مصرع (21) وإصابة (16) جراء السيول والأمطار

مدير الشرطة يوجه بإرسال تعزيزات شرطية إلى البحر الأحمر

الصحة : ظهور حالتي شلل أطفال

الخرطوم وواشنطن تؤكدان على ضرورة استئناف الحوار

استئناف مفاوضات سد النهضة والسودان يطلب تأجيلها لأسبوع

اثيوبيا تدعو لح ِّل الإشكاليات مع السودان بعيداً عن استخدام القوة

الجيش: اتفاق على خضوع شركات الأجهزة الأمنية لولاية المالية

الجريدة

اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير تعلن رفضها للموازنة المعدلة

14 قتيلاً جراء الصراع القبلي بالبحر الأحمر

تأجيل جلسة محاكمة انقلاب 30 يونيو بسبب استئناف لمحامي (الشعبي)

الشعبية تحمل الصادق المهدي مسؤولية صدامات (خور الورل)

الخرطوم تطلب تأجيل مفاوضات سد النهضة لمدة أسبوع للتشاور

حكومة الخرطوم تُعلن عن حملة لنظافة الولاية تبدأ اليوم

توقعات بهطول أمطار غزيزة بمعظم أنحاء السودان

ارتفاع في أسعار الدولار في السوق الموازي

محكمة متهمي مجزرة شهداء الابيض تواصل جلساتها

الشعبة: نقص حصص الدقيق وراء الصفوف أمام المخابز

شنقراي يتفقد المصابين في احداث العنف الاخيرة

وفاة 6 مواطنين وإنهيار 500 منزل بالسيول والأمطار بالجزيرة

قيادي بقحت يكشف تفاصيل جديدة عن أحداث بورتسودان

الشرطة الأمنية تضبط اسطوانات غاز طبخ في طريقها لمناطق التعدين

الخلاص تدفع بمبادرة لاصلاح هيكلة (قحت)

الصيحة

الدفاع المدني: وضع الأمطار والفيضانات كارثيٌّ

ارتفاع ضحايا بورتسودان إلى (13) قتيلاً و(42) مصاباً

(حميدتي) يُوجِّه بتعزيز الأمن والتعايش والتنمية في أبيي

الصحة: لا مؤشرات بانحسار (كورونا)

شعبة المخابز تكشف أسباب الصفوف أمام المخابز

(وول ستريت جورنال): الحزبان يدعمان رفع السودان من (الإرهاب)

أخبار اليوم

«الشعبية» تحمل المهدي مسؤولية صدامات «خورل الورل» وتتهمه بتحريض الجيش.

ظهور وباء شلل الأطفال وتأكيد حالتين بالفحص المعملي.

تأجيل محاكمة المخلوع وقيادات بالنظام البائد المتهمين بانقلاب الإنقاذ.

في إنجاز جديد لها: إدارة جمارك مطار الخرطوم تحبط محاولة تهريب عملات أجنبية.

الوطن

المعلوماتية تحقق مع رئيس التحرير في بلاغات فضل محمد خير

استئناف المرحلة الثانية من الحوار السوداني الأمريكي قريبا

شعبة المخابز تكشف اسباب تكدس صفوف المواطنين امام المخابز

مؤتمر أصدقاء السودان ينعقد في الرياض غدا

بوب:ما يحدث في الاقتصاد فوضى

ضبط شحنات جلود معدة للتهريب

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السوداني

اليونسيف: إصابات “كورونا” بالسودان تعتبر الأعلى مقارنة بالدول الأفريقية

حملة لإزالة تراكم النفايات واستدامة النظافة بولاية الخرطوم

مناوي يصل جوبا برفقة وفد من الحكومة التشادية

النيل الدولية

السودان وأمريكا: التأمين على استئناف الحوار المشترك

القوات المسلحة : إغلاق الكباري يتم بتوصية من ولاية الخرطوم

تأجيل الجلسة الخاصة بمحاكمة منفذي انقلاب يونيو 1989

وكيل وزارة الصناعة: ضبط 45 لوري محملة بالجلود للتهريب

وزير الداخلية: أضرار الخريف حتى الآن وفاة ٢١شخص و١٦إصابة

بيان من إثيوبيا بعد طلب السودان ومصر تأجيل مفاوضات سد النهضة

القوات المسلحة

الجيش: مهمتنا حماية البلاد وهناك فرصة لتأسيس حكم ديمقراطي

الخرطوم وواشنطن تؤمنان على استئناف الحوار “السوداني –الأمريكي”

دقلو يطّلع على الأوضاع الأمنية والتنموية بأبيي

شعبة المخابز بالخرطوم تكشف أسباب الصفوف أمام المخابز

آخر لحظة

21 قتيلا و16 اصابة بسبب الخريف

الامم المتحدة: وباء كورونا بالسودان يتجاوز النسبة العالمية

شعبة المخابز: نقص في كميات الدقيق

قوة من الاحتياطي المركزي الي بورتسودان

ضبط 45 شاحنة محملة بالجلود للتهريب

صوت الأمة

هيئة الأركان: المؤسسة العسكرية همها الأولاستقرار الوطن

اعتقال رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول ابراهيم محمود

السودان يطالب بتأجيل مفاوضات سد النهضة

قوون

القواعد والتنظيمات الهلالية ترفض قائمة الإستشارية

حسن هلال يتبر أ ويهاجم الهيئة ويطالب بالشباب والفريق السر ومالك جعفر يعتذران

وصول مدرب المريخ الجديد

حكيم اأمة الهلال يعود من الاإمارات ويترأس اليوم اأخطر الاجتماعات

وزيرة الشباب تصدر قرارا بمراجعة واإعتماد بروتكول عودة الانشطة الرياضية

الكاردينال يبارك القائمة ودهشة لاختيار عماد الطيب

هلال الأبيض وأهلي مروي يخضعان لفحص كورونا