اندلاع حريق هائل في مستودعات السوق الحرة في دبي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
اندلع حريق هائل، اليوم الاثنين، في مستودعات السوق الحرة بمنطقة أم الرمول بإمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة.
وبينما انتشرت مشاهد للحريق الضخم في المستودعات، قالت صحيفة “البيان” الإماراتية إنّ فرق الدفاع المدني في دبي تمكنت من السيطرة على الحريق دون تسجيل إصابات.
وهذا الحريق الثاني في غضون 5 أيام، بعد حريق ضخم شبّ في أحد أسواق إمارة عجمان في الإمارات.
وقد أعلنت فرق الدفاع المدني في عجمان، أنها وبمشاركة الدفاع المدني في دبي والشارقة وأم القيوين، سيطرت على الحريق، وتم إجلاء العاملين في السوق بأمان، حيث لم تُسجل أي إصابات.
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