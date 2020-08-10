مستشار ابن زايد يعتبر ما ينفقه حكام الإمارات على الشعب “منة وفضل منهم”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شن البروفيسور الإماراتي وأستاذ الاقتصاد بجامعة الإمارات الدكتور يوسف خليفة اليوسف، هجوما عنيفا على مستشار ولي عهد أبوظبي عبدالخالق عبدالله بعد اعتباره أن إنفاق حكومة الإمارات على الشعب فضل ومنة من عيال زايد.

وقال “اليوسف” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”يقول بوق المافيا الحاكمة في الإمارات عبد الخالق عبدالله: (إن حكومتنا انفقت علينا) ونقول له: يا أيها المرتزق اجدادنا انفقوا على هذه الحكومة قبل النفط واذا كانت قد انفقت علينا بعد ذلك فقد انفقت من ثروة المجتمع”

وتابع في هجوم عنيف على مستشار ابن زايد الذي وصفه بالمرتزق:”ولم تنفق علينا لنصبح مرتزقة مثلك او لصوص مثل اسيادك وانما لنصبح أوفياء”

وأيد العديد من الإماراتيين تغريدة اليوسف معتبرين أن مستشار ابن زايد، يسيء بكلماته هذه للشعب الإماراتي حيث من المفترض أن أي حكومة هي مجرد مدير لأموال الشعب وليست الإمارات ملك عيال زايد.