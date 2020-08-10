أردوغان: لن نقبل حبسنا في سواحلنا من خلال جزر صغيرة متجاهلين مساحة تركيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، دول البحر المتوسط كافة إلى حضور اجتماع يتم خلاله التوصل إلى صيغة مقبولة تحمي حقوق الجميع.

وبحسب وكالة “الأناضول”، قال الرئيس التركي: “لن نقبل حبسنا في سواحلنا من خلال بضع جزر صغيرة متجاهلين مساحة تركيا الشاسعة البالغة 780 ألف كيلومتر”.

وأضاف أردوغان بخصوص شرقي المتوسط: “سنواصل تنفيذ خططنا ميدانيا ودبلوماسيا حتى يحكم التفكير السليم هذه القضية”.

وأكد استعداد بلاده لحل النزاعات من خلال “الحوار القائم على الإنصاف في البحر المتوسط”، مضيفًا: “أدعو لاجتماع تحضره كافة دول البحر المتوسط لإيجاد صيغة مقبولة وتحمي حقوق الجميع”. المادة السابقة جو بايدن للأمريكيين: سأخوض حربا في البيت الأبيض من أجلكم المقالة القادمة “أنصار الله” تحذر من كارثة وشيكة في اليمن

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