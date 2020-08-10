شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قالت الفنانة مونيكا روبرت إنها تعرضت في بداية طريقها الفني لهجوم مكثف وغير مبرر من جهات عدة ورغماً عن ذلك لم يثنها ذلك الهجوم عن مواصلة مسيرتها الفنية، مضيفة استفدت من نقد بعض الأقلام الذي يكون بموضوعية بعيداً عن النقد الذي يكون مصوباً تجاه شخصي وأحياناً وفق الحالة المزاجية، مختتمة بأن غيابها عن الوسط الفني لظروف خاصة ولكنها ستعاود نشاطها بعد رفع الحظر وعودة الحياة لطبيعتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مونيكا روبرت: تعرضت للهجوم لكنه لم يؤثر على مسيرتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.