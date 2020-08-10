الخليج 365:
أعلنت وزارة الخارجية اليونانية أن أثينا حثت تركيا، اليوم الاثنين، على وقف الأعمال غير القانونية في شرق البحر المتوسط، وأن هذه الأنشطة استفزازية وتقوض السلم والأمن في المنطقة.
وقال بيان وزارة الخارجية اليونانية: “لن تقبل اليونان بالابتزاز. وستدافع عن حقوقها السيادية”، بحسب ما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء.
وأصدرت البحرية التركية، اليوم الاثنين، إخطارا ملاحيا قالت فيه إن السفينة التركية “عروج ريس” ستجري عمليات مسح زلزالي شرقي البحر المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين.
أفادت وكالة “رويترز”، بأن هذه الخطوة من المرجح أن تجدد التوتر مع اليونان وهي عضو مثلها في حلف شمال الأطلسي”، مشيرة إلى أن البلدين على خلاف بشأن المطالب المتداخلة بموارد النفط والغاز في المنطقة.
كما أعلنت تركيا “إنذاراً بحرياً إيذاناً ببدء سفينة “أوروتش رئيس” عمليات أبحاث وتنقيب في البحر المتوسط حتى 23 أغسطس/آب الجاري، وذلك حسب قناة “TRT” التركية.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة، إن “تركيا استأنفت أعمال التنقيب عن الطاقة في المنطقة لأن اليونان لم تف بوعودها بشأن هذه المسألة”.
كانت هذه تفاصيل خبر اليونان تحث تركيا على وقف “الأعمال غير القانونية” في شرق المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.