اليونان تحث تركيا على وقف “الأعمال غير القانونية” في شرق المتوسط

الخليج 365:

أعلنت وزارة الخارجية اليونانية أن أثينا حثت تركيا، اليوم الاثنين، على وقف الأعمال غير القانونية في شرق البحر المتوسط، وأن هذه الأنشطة استفزازية وتقوض السلم والأمن في المنطقة.

وقال بيان وزارة الخارجية اليونانية: “لن تقبل اليونان بالابتزاز. وستدافع عن حقوقها السيادية”، بحسب ما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء.

وأصدرت البحرية التركية، اليوم الاثنين، إخطارا ملاحيا قالت فيه إن السفينة التركية “عروج ريس” ستجري عمليات مسح زلزالي شرقي البحر المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين.

أفادت وكالة “رويترز”، بأن هذه الخطوة من المرجح أن تجدد التوتر مع اليونان وهي عضو مثلها في حلف شمال الأطلسي”، مشيرة إلى أن البلدين على خلاف بشأن المطالب المتداخلة بموارد النفط والغاز في المنطقة.

كما أعلنت تركيا “إنذاراً بحرياً إيذاناً ببدء سفينة “أوروتش رئيس” عمليات أبحاث وتنقيب في البحر المتوسط حتى 23 أغسطس/آب الجاري، وذلك حسب قناة “TRT” التركية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة، إن “تركيا استأنفت أعمال التنقيب عن الطاقة في المنطقة لأن اليونان لم تف بوعودها بشأن هذه المسألة”.