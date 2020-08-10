أبو الغيط يحذر من “كارثة” كبرى على سواحل دولة عربية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، مجددا من خطورة وضع السفينة صافر، والتي تعد خزان نفط عائماً قرب السواحل اليمنية وتحمل مليون برميل نفطٍ.

وقال أبو الغيط، إن “كارثة لبنان وما أحدثته من دمارٍ مروع، تذكرنا بخطورة وضع هذا الخزان النفطي العائم قبالة السواحل اليمنية والذي لم تجر له أي صيانة منذ اندلاع الحرب الأهلية في 2015″، داعياً مجلس الأمن إلى التدخل بصورة فورية لتمكين فريق الأمم المتحدة من دخول الخزان وإجراء الصيانة المطلوبة. سبوتنيك المادة السابقة مأمون فاروق.. المحامي المثير للجدل! المقالة القادمة اليونان تحث تركيا على وقف “الأعمال غير القانونية” في شرق المتوسط

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