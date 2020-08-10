تدخل المخابرات المصرية لضرب صادرات الماشية (إشاعة)

قال وزير الثروة الحيوانية المكلف د. عادل فرح إن ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن تدخل عناصر من المخابرات المصرية لإفشال صادرات السودان من الضأن غير صحيح ومجرد إشاعات.

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وقال عادل حتى البواخر المصرية المؤجرة كل الطاقم العامل فيها سودانيون، أيضاً الأطباء الذين يرفضون الماشية في السعودية هم سودانيون.

مرجعاً أسباب إرجاع الصادر وموت بعضه بحسب صحيفة السودانية الدولية، إلى أسباب وتقصيرات إدارية من نقص مناعة الحيوانات والبواخر غير المطابقة للمواصفات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)