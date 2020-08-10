حرم النور: زوجي الداعم الأساسي لتجربتي

قالت الفنانة حرم النور إن الداعم الأساسي لتجربتها الفنية هو زوجها الموسيقي لؤي جميل وأنها تحمل له كل ود واحترام وتقدير، مشيرة إلى أنه رفيقها منذ بداياتها الأولى وأنها استفادت منه كثيراً نسبة لعلاقته الوطيدة بالوسط الفني التي اكسبتها مزيداً من الخبرة للتعامل مع هذا الوسط. Advertisements مبينة بحسب صحيفة السوداني، أنها تسعى لتقديم ما يميزها وتجربتها للارتقاء بتقديم الأفضل والأحسن. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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