غياب للمسؤولين في محجر سواكن.. ومخاوف من كارثة لراجع الصادر

قال مصدر مطلع إن أي مسؤول حكومي لم يصل حتى الآن إلى محجر سواكن ليقف حول أمر الماشية العائدة من السعودية، بالإضافة إلى غياب لكاشف المناعة الذي لا يعرف متى يتوفر، مع انعدام للأعلاف والمياه أيضاً.

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ويتخوف أصحاب هذه الماشية بحسب صحيفة السوداني الدولية، من قفل الطريق إلى الخرطوم الممكن حدوثه بسبب الكورونا أو الخريف، مما قد يتسبب في كارثة لا يحمد عقباها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)