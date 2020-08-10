شركة صينية تحصل على (90) جنيهاً عن كل رأس يتم تصديره خارج الأطر الرسمية

التاريخ: 10-أغسطس-2020
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كشف خالد علي محمد خير عضو لجنة إزالة معوقات صادرات الثروة الحيوانية، في المؤتمر الصحفي الذي عقد بالوزارة أمس الأول حول إرجاع شحنات صادر من السعودية، كشف عن وجود شركة صينية ما زالت تتحصل على مبلغ (90) جنيهاً عن كل رأس يتم تصديرها خارج المنظومة المالية، ولا يتم معرفة صرفها.
وبحسب صحيفة السوداني الدولية، كان البعض يقول إنها تذهب لإنشاء ميناء هيدوب، الميناء غير المطابق للمواصفات، والذي ينفذ دون الرجوع للجهات الحكومية من قبل هيئة الموانئ البحرية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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