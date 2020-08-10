عاجل.. إعادة ٢٣٨ من مفصولي هيئة المياه بشمال كردفان للعمل

الإثنين 10 أغسطس 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 وجه خالد مصطفى آدم والي ولاية شمال كردفان بإعادة المفصولين تعسفيا بهيئة مياه ولاية شمال كردفان للعمل.

جاء ذلك لدى اجتماعه بمكتبه مع الأمين العام لحكومة الولاية فضل الله محمد علي التوم ومدير عام ديوان شؤون الخدمة بشمال كردفان . واوضحت زينب العبيد مدير الديوان أن والي الولاية وجه بمعالجة قضايا المفصولين وإعادتهم للخدمة المدنية، مضيفةً أنه ستتم إعادة المفصولين البالغ عددهم (٢٣٨) حسب التخصصات الوظيفية وأنه سيتم توزيعهم حسب حوجة الهيئة.

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