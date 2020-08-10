إختيار الفريق عبد الرحمن سر الختم رئيسا للهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت مصادر عالية الثقة اليوم الأحد، أن الهيئة الاستشارية لنادي الهلال، اجتمعت أمس برئيس مجلس الإدارة المنتهية فترته الدكتور أشرف سيد أحمد الكاردينال، وحصلت على موافقته في الاستمرار في دعم لجنة التطبيع التي سيكونها اتحاد الكرة السوداني.

وأفادت المصادر أن أشرف الكاردينال وافق على مقترح الهيئة الاستشارية الذي طرحه أحمد حسب الرسول بدر والتي اعتمدت أسماء لتكوين لجنة التطبيع المقبلة لمدة 4 أشهر، وتضمنت اللجنة أسماء معروفة وشهيرة مثل الفريق الركن عبد الرحمن سر الختم.

وأضافت أن الكاردينال أضاف عليها بعض من أسماء مجلسه المنتهية فترته، بينما رشحت له اللجنة أسماء أخرى لا يعرفها ولكن لم تضفها لقائمة التطبيع المقترحة، إلا بعد أن منحهم موافقته قبل أن تغادر اللجنة الاجتماع والتي سوف تقدم الأسماء لاتحاد الكرة السوداني اليوم الأحد لاعتمادها رسميا كلجنة تطبيع.يذكر أن اتحاد الكرة السوداني، كان قد أعلن الخميس الماضي أنه بصدد إعلان لجنة تطبيع لنادي الهلال اليوم الأحد لسد الفراغ الإداري.