صدور قرار من الطواريء الصحية اليوم الاثنين باستئناف النشاط الرياضي

الخليج 365 :

ترددت انباء مؤكدة لـ (سودانا فوق ) اللجنة الخاصة بالطواريء الصحية سوف تصدر قرار بشأن استئناف النشاط الرياضي خلال اليوم “الإثنين”.وكانت اللجنة العليا للطوارئ الصحية قد جمدت الشاط الرياضي لحين التأكد من تطبيق برتكول الفيفا.علي حسب قول بعض الاعضاء فيها

وشكلت وزيرة الشباب والرياضية ولاء البوشي كانت حضوراً في اجتماع اللجنة يوم السبت الماضي ، واستمعت لوجهة نظرها و رأت أن الوقت غير مناسب لاستئناف النشاط الرياضي وأنه لا بد من التأكد من تطبيق برتكول “الفيفا” وإتباع الاجراءات الصحية.

وقال شداد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم: “حتى اليوم اتحاد كرة القدم السوداني لم يستلم أي خطاب من لجنة الطوارئ العليا الصحية يوقف الدوري، وهي اللجنة المختصة بالتدخل أو إيقاف النشاط بناء على وضع فيروس كورونا في البلد”.

وأردف: “استلمنا منهم موافقة على عودة النشاط من قبل، وعلى ضوء ذلك عقد مجلس الإدارة اجتماعا وشرع في عودة نشاط كرة القدم”.

وأضاف: “الآن سمعنا عن منشور، وهو عمل سياسي، ونخاطب الآخرين كمؤسسات، وبالتالي لا نملك مستندا من لجنة الطوارئ بإيقاف عودة النشاط الكروي، وتظل طبقا لذلك الأحوال كما هي في استعداداتنا للدوري”.