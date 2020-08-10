مصرع وإصابة(39) مواطناً في إشتباكات قبلية ببورتسودان….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شفت لجنة أطباء السودان المركزية أن الأحداث التي وقعت في مدينة بورتسودان خلفت حتى الآن (٤) وفيات ، و ما يقارب (٣٥) إصابة بالذخيرة الحية .

ودعت اللجنة جميع الطبيبات والأطباء والكوادر الطبية بالولاية عموماً ، بالتوجه إلى مستشفى الحوادث (جراحة) ومستشفى الموانئ البحرية للمساعدة في إسعاف المصابين ودعت المواطنين للتبرع بالدم ببنك الدم المركزي.

وقال بيان اللجنة تمُر مدينة بورتسودان في هذه اللحظات بأحداث مؤسفة ذات طابع قبلي فى بعض الأحياء السكنية ، أعلنت اثرها اللجنة الأمنية بالولاية حالة الطوارئ وحظر التجوال من الساعة الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحاً إبتداءً من اليوم فى الأحياء المتأثرة .

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