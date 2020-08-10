تورط مسؤول أمني كبير بمطار الخرطوم في اخفاء ماكينات طائرات (أنتنوف)

الخليج 365:

كشفت متابعات (الجريدة) عن تفاصيل جديدة حول ضبط 6 ماكينات طائرات (أنتنوف) بمزرعة وكيل وزارة العدل السابق ومدير مصلحة الأراضي الأسبق عصام الدين عبد القادر وأفادت مصادر مطلعة أن إدارة مكافحة التهريب بالجمارك قد قامت بنقل الماكينات الى المقر الرئيسي بجبرة وحسب ذات المصادر أن التحقيقات أثبتت تورط مسؤول أمني رفيع بمطار الخرطوم في اخفاء الماكينات بالمزرعة .

يذكر أن صاحب المزرعة عقب سقوط النظام قام ببيعها بـ 11 مليار جنيه ، وأكدت المصادر أن قيمة المزرعة الحقيقية بأصولها بأكثر من 100 مليار جنيه ، وأردفت ( أن المالك الجديد للمزرعة تفاجأ بوجود الماكينات في مزرعته وبعد الضغط على الخفير أقر بأنها تتبع للمسؤول الأمني الرفيع وقام من فوره باخطار سلطات الجمارك والتي بدورها فرضت حراسة مشددة على المزرعة ومن ثم باشرت في التحقيق مع الخفير، والذي أقر بدوره بأن المزرعة كانت مؤجرة لشخص يمت بصلة قرابة للمسؤول الأمني الرفيع) .

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