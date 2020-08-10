شعبة مصدري الذهب : تكشف عن شراء بعض الجهات للذهب بغرض التخزين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

طالبت الشعبة القومية لمصدري الذهب مجلس الوزراء باحكام الرقابة على عمارة الذهب والبنوك التجارية منعا للمضاربات في المعدن النفيس.

و قال الأمين العام للجنة التسييرية للشعبة عبدالمولى القدال اليوم بمنبر (سونا) حول سياسات صادر الذهب مالها وما عليها ان سعر جرام الذهب قبل عيد الأضحى (7,400) جنيه وبعد العيد مباشرة قفز لـ(9,100) جنيه ممايدل على حدوث مضاربات فى سوق الذهب

ولفت القدال لتعرض صادر الذهب للعديد من الاشكالات خلال الأعوام الـ(10) الاخيرة من بينها تقلب السياسات ،مؤكدا حماية الشعبة بالتعاون مع الحكومة على المعدن الأصفرمن خلال سياساتها وأجهزتها الرقابية باعتبار ان قطاع الذهب لايزال يعاني من التهريب بجانب ان هناك من يشتري الذهب بغرض التخزين، مشددا على ضرورة اشراك الشعبة في كل العمليات الخاصة بالذهب سواء كانت عمليات انتاج اوتصدير ويشمل ذلك التأكد من سجلات الصادر وهوية المصدرين منعا للممارسات السالبة في هذا المجال مثل جريمة غسيل الاموال و قال رئيس المجلس الاستشاري للشعبة القومية لمصدري الذهب عبد المنعم الصديق ان الذهب هو ملك لكل سوداني كما ان الشعبة هي الجهة المسؤولة عن انتاج وتصدير الذهب لتحقيق الرفاه لاهل السودان وعاب علي سياسات صادر الذهب انها لم تخصص الغرض من حصائل صادر الذهب مؤكدا مطالبة الشعبة بتوجيه العائد لاستيراد السلع الاستراتيجية.