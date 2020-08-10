تحديد جلسة في محاكمة ضابط متهم بدهس الشهيد حنفي

التاريخ: 10-أغسطس-2020
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حددت محكمة جنايات أمدرمان وسط المنعقدة بمركز التدريب القضائي جلسة في الخامس عشر من الشهر الجاري موعداً لمواصلة سماع شهود الاتهام في محاكمة رائد الدعم السريع المتهم بقتل الشهيد حنفى عبد الشكور.
وقُتل الشهيد حنفي في يونيو العام الماضي، عقب فض الاعتصام، حيث تعرض للدهس بواسطة إحدى مركبات الدعم السريع أثناء حراسته لـ”المتاريس” بحي الدوحة بأم درمان، وتسلّمت السلطة القضائية بحسب صحيفة السوداني، منتصف يونيو الماضي، ملف بلاغ الشهيد حنفي عبد الشكور من النيابة، ويُواجه الاتهام في البلاغ ضابط برتبة رائد بقوات الدعم السريع.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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